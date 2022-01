Factorial Energy, anche Mercedes investe nelle batterie allo stato solido

Dopo Stellantis, anche Mercedes ha investito in Factorial Energy come parte dell'accordo per poter disporre della tecnologia per le batterie allo stato solido che sta sviluppando l'azienda americana. Tecnologia che sarà molto importante per il marchio tedesco. Infatti, le batterie allo stato solido consentono importanti vantaggi soprattutto sul fronte dell'autonomia e della ricarica. Per il momento, però, è ancora tutto sulla carta visto che una prima generazione di questi accumulatori è attesa genericamente attorno al 2024-2026.

L'annuncio di Factorial Energy dell'investimento pure da parte di Mercedes è interessante soprattutto perché veniamo a scoprire quanto l'azienda americana è riuscita a raccogliere dal nuovo round di investimenti a cui hanno partecipato anche le due case automobilistiche. Complessivamente, Factorial ha ottenuto 200 milioni di dollari. Non sappiamo, nel dettaglio, quanto hanno contribuito singolarmente Mercedes e Stellantis.