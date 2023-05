Antitrust, Italo potrà vendere i biglietti per i treni regionali e Intercity di Trenitalia

Italo NTV potrà vendere i biglietti del servizio regionale ed Intercity di Trenitalia in combinazione con i propri servizi ad alta velocità. In questo modo, la società potrà competere alla pari con Trenitalia. Tale novità è frutto di un intervento dell'Antitrust che lo scorso anno aveva aperto un'istruttoria su Trenitalia per "accertare l'esistenza di una violazione per sfruttamento abusivo di una posizione dominante sul mercato interno".

Fino ad ora, solo Trenitalia era in grado di vendere i suoi biglietti per i treni ad alta velocità insieme a quelli per i treni regionali ed Intercity, sia online e sia utilizzando le macchinette automatiche presenti nelle stazioni. Per l'Antitrust si trattava di un vantaggio competitivo non replicabile dal concorrente che più volte aveva chiesto a Trenitalia di consentirle di fare altrettanto. Tuttavia, le due società non erano riuscite a trovare un accordo soddisfacente.