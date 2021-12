Nelle scorse ore è stata approvata in via definitiva la legge di bilancio, detta più comunemente "Manovra", 2022: alla Camera le votazioni sono state praticamente unanimi, con 355 sì e solo 45 no. Essendo la più importante misura economica dell'anno ha, comprensibilmente, molte implicazioni e diramazioni; in questo articolo ci occupiamo degli aspetti che ci interessano più da vicino, quindi in chiave "tech e dintorni".

- saranno stanziati 68 milioni di euro per permettere di rottamare il proprio vecchio televisore in favore di uno nuovo, che supporti il nuovo standard di trasmissione. Ne avevamo già parlato qualche giorno fa, e tutto è stato confermato. Si potrà ricevere un buono pari al 20% del valore del nuovo televisore, ma con un tetto massimo di 100€. Prevista, in partnership con Poste Italiane, anche la consegna a casa dei decoder per gli anziani. SOSTEGNI ECONOMICI - saranno stanziati 150 milioni di euro per fornire ulteriori aiuti al settore dell'automobile e dello spettacolo, oltre che a quello del turismo, per far fronte alle difficoltà causate dalla pandemia di COVID-19.