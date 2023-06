PRIMI DETTAGLI

Secondo quanto ha raccontato da Mazda, se l'intesa sarà raggiunta, Panasonic si occuperà di fornire batterie con celle del tipo cilindrico che saranno prodotte negli stabilimenti Panasonic Energy in Giappone e Nord America. Tali accumulatori saranno successivamente utilizzati all'interno dei nuovi veicoli elettrici del costruttore giapponese che saranno lanciati sul mercato nella seconda metà del decennio.

Per il momento non sono stati aggiunti ulteriori dettagli sulle discussioni in corso. Sarà interessante scoprire se nell'accordo rientreranno anche le celle cilindriche 4680 che Panasonic sta sviluppando per Tesla ma che punta a proporre anche agli altri costruttori. Si tratta, comunque, di una notizia molto interessante in un momento in cui le case automobilistiche stanno lavorando per arrivare a disporre di una catena di fornitura stabile per la produzione dei loro futuri modelli elettrici. Masahiro Moro, Director e Senior Managing Executive Officer di Mazda, ha commentato:

Nell’ambito delle nostre iniziative per l’elettrificazione, Mazda sta lavorando su tre fasi con i suoi partner per rispondere in modo flessibile ai cambiamenti di tendenza delle normative, alle esigenze dei consumatori e in altre aree. Siamo lieti di collaborare con Panasonic Energy, che è stata un pioniere nelle batterie agli ioni di litio per auto, sviluppando prodotti di alta qualità. Continueremo a contribuire al contenimento del riscaldamento globale attraverso varie iniziative, compresa la nostra strategia di elettrificazione.

Kazuo Tadanobu, Presidente, CEO di Panasonic Energy, ha aggiunto: