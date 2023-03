Masahiro Moro diventerà il nuovo CEO di Mazda

In precedenza, Moro ha rivestito pure il ruolo di Executive Officer in qualità di responsabile mondiale marketing, oltre ad aver anche ricoperto per quattro anni la carica di vicepresidente in Mazda Motor Europe. Ma le novità non finiscono con la prossima nomina di Masahiro Moro come presidente e amministratore delegato di Mazda.

Infatti, il Consiglio di Amministrazione Mazda ha proposto che Jeffrey H. Guyton venga nominato Representative Director, Senior Managing Executive Officer and Chief Financial Officer (CFO). 56 anni, questo manager oggi è Presidente e CEO di Mazda North American Operations e Senior Managing Executive Officer responsabile delle attività Mazda in Nord America. In precedenza, Guyton ha guidato per dieci anni le attività europee di Mazda.

Martijn ten Brink, Presidente e CEO di Mazda Motor Europe, ha commentato:

Congratulazioni a Masahiro Moro e Jeff Guyton. Sono lieto di vedere che due leader esperti, che conoscono bene anche la regione europea, prenderanno il timone delle nostre attività a livello mondiale. L’Europa è sempre stata un mercato determinante per Mazda e, con queste due nomine, in un momento in cui l’Europa sta tracciando la rotta per il futuro dell’industria automobilistica, Mazda Motor Corporation rinnova il suo impegno nei confronti della regione europea e della sua rete di concessionari.

I nuovi manager avranno il compito di portare avanti la strategia di crescita della casa automobilistica e di affrontare il processo di transizione verso l'elettrificazione. Masahiro Moro ha già fatto sapere che lavorerà da subito su due progetti. Il primo è quello di lanciare con successo prodotti di grandi dimensioni, che saranno un importante motore di crescita per mettere l'azienda su di una traiettoria di crescita. Il secondo, invece, è un'attenta ottimizzazione e riduzione dei costi al fine di migliorare ulteriormente l'efficienza della gestione, in modo da rendere più solida l'attività complessiva dell'azienda.