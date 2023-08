Maserati MCXtrema: ecco la nuova "belva da corsa" della casa del Tridente

Queste solo le parole utilizzate da Maserati per descrivere MCXtrema, la nuova super sportiva in edizione limitata, conosciuta finora con il nome in codice “Project24” , presentata dalla casa del Tridente alla Monterey Car Week.

Una vera e propria “belva” pensata per la pista – non omologata per uso stradale – pronta a sprigionare 740 CV di potenza, racchiusi in un design tanto raffinato nell’armonia delle sue linee, quanto dirompente, per l’audacia delle sue forme.

SOLO 62 ESEMPLARI

Come preannunciato nelle scorse settimane, saranno solo 62 le unità prodotte, già esaurite, ognuna dedicata a una clientela selezionata "estremamente esigente in fatto di prestazioni, ricercatezza del design, lusso – quello distintivo e caratteristico di un prodotto made in Italy – ed esperienza di guida estrema"

Presentata come l’auto da pista più potente del marchio modenese, Maserati MCXtrema è una vettura "coraggiosa ed eccezionale" sotto tutti i punti di vista, pensata per i puristi del collezionismo e per clienti affezionati del brand.

Maserati MCXtrema nasce dal sodalizio creativo e ingegneristico tra il Centro Stile e il team di ingegneri Maserati, e rispecchia il desiderio di creare un’auto da corsa capace di raccogliere l’eredità della gloriosa Maserati MC12 nel mondo delle competizioni, ispirando il futuro della produzione racing del Tridente.