Maserati Ghibli e Levante F Tributo Special Edition per celebrare Fangio

Al Salone di Shanghai 2021, Maserati ha presentato la Ghibli e la Levante F Tributo Special Edition. Si tratta di una serie speciale pensata per rendere omaggio alle vittorie di Fangio sulla 250F. La casa automobilistica ha voluto anche celebrare il suo passato racing con questi due modelli esclusivi. Il debutto nel mondo del motorsport è avvenuto 95 anni fa, il 25 aprile del 1926. In quella data, la Tipo 26 vinceva la Targa Florio nella classe 1500cc con Alfieri Maserati alla giuda.

F TRIBUTO SPECIAL EDITION

La F Tributo Special Edition si riconosce per l'utilizzo delle colorazioni esclusive Rosso Tributo e Azzurro Tributo . Il rosso è ovviamente un richiamo al colore utilizzato dalle Maserati da corsa. L'azzurro, invece, è uno dei colori (insieme al giallo) della Città di Modena. Sempre a livello di design, questa serie speciale si caratterizza anche per la presenza delle pinze dei freni di colore giallo. Inoltre, il parafango riporta un badge specifico in nero lucido e sul Montante-C il tridente è in tinta carrozzeria.

Purtroppo, Maserati è stata "avida" di dettagli e non conosciamo tutti gli aspetti, anche commerciali, della Tributo Special Edition. Visto che la presentazione è avvenuta al Salone di Shanghai, non è chiaro, per esempio, quali saranno i mercati in cui sarà commercializzata questa serie speciale. Inoltre, non è stato specificato quanti esemplari saranno prodotti, le motorizzazioni disponibili e soprattutto i prezzi.