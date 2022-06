LG Energy Solutions, investimento di oltre 400 milioni di euro per produrre celle 4680

LG Energy Solution ha annunciato un investimento di 730 miliardi di won (poco meno di 543 milioni di euro) per espandere la propria capacità produttiva nel sito di Ochang, nella Corea del Sud. In particolare, saranno investiti 580 miliardi di won (poco più di 431 milioni di euro) per una nuova linea produttiva dove saranno realizzate celle per le batterie nel formato 4680 . 150 miliardi di won (poco più di 111 milioni di euro) serviranno per incrementare di 4 GWh la produzione di celle del tipo 2170.

PRODUZIONE DAL 2023

La nuova linea produttiva per le celle 4680 avrà, invece, una capacità di 9 GWh all'anno. La notizia di questo investimento è molto interessante. Tra i più importanti clienti nel settore auto di LG Energy Solution ci sono, per esempio, Volkswagen, Tesla e Lucid Motors.

Sebbene la società coreana non abbia menzionato ufficialmente alcun cliente annunciando questo piano di espansione, appare evidente che le nuove celle 4680 saranno molto probabilmente destinate a Tesla. Come sappiamo, queste batterie sono molto importanti per i piani di crescita della casa automobilistica americana. Proprio per questo, oltre a produrle direttamente, si appoggerà ai suoi fornitori. La società coreana, dunque, si affiancherà a Panasonic che, proprio di recente, aveva consegnato a Tesla i propri prototipi delle sue celle 4680.

Per l'entrata in funzione della nuova linea di produzione delle celle 4680 ci vorrà, comunque, un po' di tempo. L'obiettivo dell'azienda coreana è quello di avviare la produzione di massa entro la seconda metà del 2023. LG Energy Solution prevede, inoltre, di espandere le proprie attività negli Stati Uniti. A marzo, aveva annunciato l'intenzione di costruire un impianto di produzione di batterie in Arizona con un investimento di 1,4 miliardi di dollari. Impianto che nasce per soddisfare la domanda di "startup di spicco" e di altre società nordamericane. La produzione dovrebbe iniziare nel 2024.