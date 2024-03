Il 2023 è stato l'anno dei record per Lamborghini , il migliore di sempre per la casa automobilistica. Innanzitutto, lo scorso anno, l'azienda ha ottenuto un primato in termini di vendite, arrivando a superare il tetto delle 10.000 vetture consegnate (10.112 per la precisione). Ma non basta perché ha fatto registrare altre cifre record, tra le quali il fatturato chiuso a 2,66 miliardi di euro , con un +12,1% rispetto al 2022.

MARGINE OPERATIVO RECORD

Andando avanti, i numeri del 2023 mettono in evidenza un margine operativo, in costante crescita dal 2017, che ha raggiunto il valore record del 27,2%. Il tutto si traduce in un risultato operativo che supera per la prima volta la soglia dei 700 milioni di euro, raggiungendo i 723 milioni di euro, ovvero il 17,8% in più rispetto al 2022.

Numeri ancora più interessanti se confrontati con quelli degli anni precedenti, vista l’assenza del contributo dato dalla Revuelto, che registra un portafoglio ordini superiore ai 2 anni di attesa, fornendo una solida base per la continua crescita dell'azienda nei prossimi anni. Per quanto riguarda gli altri modelli, invece, gli ordini coprono il periodo fino al termine della produzione per Huracán e Urus che, nel 2024, saranno sostituite con i nuovi powertrain ibridi.