ESCLUSIVA

Andando avanti, Huracán Sterrato Opera Unica si caratterizza per la presenza di una finitura nero opaco su tetto, soglie, alloggiamenti delle luci anteriori, parafanghi e splitter anteriore e posteriore. Anche le protezioni dei passaruota sono rifinite in nero opaco. La vettura può contare anche su cerchi neri opachi Morus da 19 pollici.

Il processo di verniciatura manuale a tre colori definisce un effetto cristallo che ricorda l'aspetto di un liquido ghiacciato: il Blu Amnis è stato usato come prima base, su cui sono stati realizzati dettagli a mano con una seconda e una terza tonalità di blu, Blu Grifo e Blu Fedra, in un processo che ha richiesto oltre 370 ore.

Pure gli interni sono stati personalizzati. Troviamo, infatti, dettagli in fibra di carbonio a vista, sedili sportivi, pannelli delle porte e console rivestiti in pelle Blu Delphinus, cruscotto in Alcantara monocolore realizzato con una speciale tecnica di tintura e volante bimateriale.

Invece, profili e ricami, incluso il logo Lamborghini, sono realizzati nel colore Celeste Phoebe. All'interno dell'abitacolo spicca pure la copertura del tasto Start/Stop sulla console centrale che è rifinita con lo stesso effetto cristallo della vernice esterna. Dentro è presente pure una piccola targa, come in tutte le Huracán Sterrato, che identifica il numero progressivo del modello. Infatti, la Huracán Sterrato sarà costruita complessivamente in 1.499 esemplari. Stephan Winkelmann, CEO di Lamborghini, ha commentato: