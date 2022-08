SVILUPPATA IN 44 MESI

Kia EV9 poggia sulla ben nota piattaforma E-GMP realizzata dal Gruppo Hyundai per i suoi modelli elettrici di ultima generazione. Il marchio coreano racconta che sono serviti 44 mesi per lo sviluppo della EV9. Adesso, il SUV elettrico sta affrontando gli ultimi test. Kia sottolinea che la EV9 ha affrontato percorsi off-road e ha effettuato pure un test di guado in acque profonde, per garantire la massima affidabilità ed efficienza anche in condizioni estreme. L’handling ad alta velocità e i circuiti a ridotta aderenza hanno inoltre consentito la verifica delle prestazioni e della tenuta di strada per poter garantire il meglio in termini di sicurezza e feeling di guida.

Tra i test affrontati, EV9 si è confrontata anche con le diverse superfici di percorrenza, tra cui anche quello che viene definito “selciato belga”, un fondo stradale particolarmente sconnesso e impegnativo che ha consentito agli ingegneri di valutare il comfort di marcia e la qualità costruttiva in condizioni di particolare sollecitazione e stress.

Tutte queste prove si sono svolte presso il centro di ricerca e sviluppo di Kia a Namyang, in Corea. Inoltre, il SUV è stato sottoposto a test su strada in diverse località del mondo. Il marchio coreano ha voluto condividere pure alcune nuove foto del SUV. Ovviamente, la vettura appare ancora camuffata. Tuttavia, si notano le somiglianze con il concept EV9 svelato lo scorso anno.