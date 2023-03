Easter Jeep Safari, tutti i concept dell'edizione 2023

L'Easter Jeep Safari è uno dei più grandi raduni off-road del mondo, ospitato dal club Red Rock 4-Wheelers di Moab. L'edizione 2023 si svolgerà dal primo al 9 aprile e vedrà il marchio portare ben 7 nuovi concept tutti perfettamente funzionanti visto che saranno utilizzati anche per alcune dimostrazioni. Di questi, 3 dispongono di un powertrain Plug-in mentre uno è 100% elettrico. Si tratta di concept che non arriveranno mai nelle concessionarie ma alcuni sono realizzati utilizzando i molti accessori originali disponibili per le Jeep.

JEEP GRAND WAGONEER OVERLAND

Partiamo dal concept realizzando sulla base della Grand Wagoneer che, al momento, non è venduta in Europa. La vettura è stata personalizzata per rispondere alle esigenze di chi ama l'avventura all'aperto. Il look è stato rivisto con l'introduzione di nuove luci sia a livello del frontale e sia sul tetto per migliorare la visibilità in off-road e di notte. Jeep ha poi aumentato l'altezza da terra della vettura e introdotto passaruota più grandi. Il concept può contare su pneumatici specifici da 35 pollici. All'interno è stata rimossa sia la seconda e sia la terza fila dei sedili. Sul tetto, invece, è stata collocata una tenda a soffietto al cui interno c'è spazio per un materasso matrimoniale lungo 1,8 metri.

JEEP CHEROKEE SJ 4XE

Più che un concept è un restomod basato sulla Cherokee SJ del 1978 in cui è stato integrato il powertrain ibrido Plug-in della Wrangler Rubicon 4xe. Parliamo, dunque, di un 4 cilindri turbo di 2 litri di cilindrata abbinato a 2 unità elettriche per complessivi 380 CV. Dalla Wrangler arrivano anche ulteriori elementi come i paraurti. La livrea, invece, è un preciso richiamo a quella del modello del 1978. Questa vettura è stata anche personalizzata con l'introduzione di specifici pneumatici per il fuoristrada da 37 pollici.

JEEP SCRAMBLER 392

Questo concept parte dalla Wrangler Rubicon 392 per portarla all'estremo. Il design è stato profondamente rivisto. Le porte sono state rimosse e per limitare il peso è stato fatto largo utilizzo della fibra di carbonio. I parafanghi sono molto più larghi e sono state adottate nuove sospensioni pneumatiche grazie alle quali è possibile variare l'altezza da terra in caso di necessità. Troviamo anche pneumatici specifici per il fuoristrada da ben 40 pollici su cerchi da 20 pollici. Il motore è il ben noto V8 Hemi da 6,4 litri di cilindrata.

JEEP WRANGLER MAGNETO 3.0

Jeep ha portato anche l'ultima evoluzione del suo fuoristrada elettrico che aveva fatto il suo debutto nel 2021. Rispetto al passato, adesso il conducente potrà variare la potenza a disposizione da 285 a 650 CV in base alle necessità. La coppia massima arriva a 1.220 Nm e sono state introdotte nuove modalità di guida. La batteria è da 70 kWh e sono sempre disponibili un cambio manuale a 6 rapporti e una tradizionale trazione integrale per offrire un'esperienza di guida "classica" che piacerà sicuramente agli amanti del fuoristrada. Con la versione 3.0 sono state introdotte alcune piccole novità di design e un nuovo look per gli interni.

JEEP GLADIATOR RUBICON SIDEBURN

La base è quella della Jeep Gladiator con motore 3.6 V6 a benzina. L'aspetto è stato profondamente personalizzato per esaltare le sue potenzialità off-road. Oltre alla particolare livrea Solar Flash Yellow, troviamo luci a LED supplementari sul tetto e un roll bar posteriore in fibra di carbonio. Il concept può contare anche su sospensioni Bilstein che hanno permesso di aumentare l'altezza da terra e su specifici pneumatici BF Goodrich da ben 37 pollici.

JEEP WRANGLER RUBICON 4XE DEPARTURE

Questo concept fa largo utilizzo degli accessori Jeep Performance Parts. Pensato per le avventure all'aria aperta, si caratterizza per disporre, tra le altre cose, di luci supplementari a LED installate sul parabrezza, nuovi parafanghi e una nuova protezione per la griglia. Inoltre, sono stati rimossi i pannelli dalle portiere. Anche l'interno è stato personalizzato con diversi accessori per aumentare gli spazi dove poter contenere gli oggetti.

JEEP WRANGLER 4XE RUBICON

Si tratta di un concept del Wrangler caratterizzato dalla presenza della particolare colorazione "Tuscadero" vista nella speciale versione in serie limitata del 2021. Questa particolare scelta cromatica la ritroviamo anche in alcuni dettagli degli interni. Il concept si distingue anche per la presenza di pneumatici da 37 pollici e per le sospensioni pneumatiche che permettono di alzare l'altezza da terra in caso di necessità.