Car of the Year 2023, anche la nostra community incorona la Jeep Avenger

Jeep Avenger ha vinto il Car of the Year 2023. Noi, però, volevamo sapere anche le preferenze della nostra community. Più che del giudizio dei giornalisti che hanno fatto parte della giuria, ci interessava il parere dei nostri utenti. Del resto, il mercato lo fanno le persone che entrano nelle concessionarie ad acquistare le auto e non la stampa specializzata. Rispetto allo scorso anno quando il sondaggio sul Car of the Year 2022 aveva dato un risultato molto diverso dal giudizio della giuria, nel 2023, la nostra community è concorde nell'attribuire alla Jeep Avenger il titolo di Car of the Year 2023.

I RISULTATI

Ringraziandovi per la partecipazione, siete stati davvero numerosi, va detto che sin dalle prime battute si era capito che la Jeep Avenger sarebbe stata l'auto più votata. Infatti, con il 33,7% dei voti, il B-SUV di casa Jeep è riuscito a mettersi alla spalle tutti gli altri modelli. Nella nostra classifica, il podio virtuale è completato poi dalla Peugeot 408 (24,6% delle preferenze) e dalla Volkswagen ID. Buzz (13,1% delle preferenze). Nella classifica ufficiale del Car of the Year 2023, l'ID. Buzz era giunta al secondo posto, con al terzo la Nissan Ariya. Niente da fare per Kia Niro, Renault Austral, Subaru Solterra/Toyota bZ4X e Nissan Ariya, tutte volte vicine tra loro in termini di preferenze per la nostra classifica ma ben lontane dalle prime posizioni.

IL PODIO

Anche i nostri utenti, dunque, hanno voluto premiare la Jeep Avenger, un modello su cui Stellantis punta molto. B-SUV che oltre ad essere offerto con un powertrain elettrico da 156 CV, in Italia e Spagna sarà proposto anche in una versione con un propulsore benzina 3 cilindri di 1,2 litri di cilindrata da 100 CV. Si parte da 23.300 euro per l'endotermica e da 35.400 euro per l'elettrica. Dietro a questo modello, come accennato in precedenza, troviamo la Peugeot 408, una vettura che abbiamo avuto modo di provare da poco. Questo nuovo modello può essere acquistato con il 1.2 Turbo PureTech da 130 CV con cambio automatico EAT8 di serie oltre alle versioni Plug-in Hybrid da 180 e 225 CV, tutte a trazione anteriore. Per le versioni ibride l'autonomia in solo elettrico è di circa 60 km. Parlando dei prezzi per il mercato italiano, si parte da 33.800 euro per la motorizzazione benzina e da 42.600 euro per la gamma plug-in Hybrid.

Il podio della nostra classifica è poi completato dalla Volkswagen ID. Buzz che abbiamo già avuto modo di vedere da vicino. Da molti considerata come l'erede elettrica del Bulli, questo modello oggi è proposto in una versione con motore da 204 CV alimentato da una batteria da 77 kWh (utilizzabili). L'autonomia è di circa 420 km. Nel corso del 2023 arriveranno nuove versioni dell'ID. Buzz, compresa una più "spotiveggiante" GTX. Il prezzo per il mercato italiano parte da 66.000 euro.

VIDEO