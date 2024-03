Tempo di restyling per Hyundai i30. In realtà, per la terza generazione di questo modello, si tratta del secondo aggiornamento che introduce alcuni ritocchi al design, oltre ad un miglioramento della dotazione di tecnologia e sicurezza. In Italia, sarà disponibile a partire dal secondo trimestre del 2024 nelle versioni a 5 porte e Wagon. Per il momento non ci sono informazioni sui prezzi. Ricordiamo che l'attuale modello parte da 28.000 euro. La casa automobilistica fa sapere che la nuova i30 sarà commercializzata anche con un allestimento Business indirizzato al mondo flotte.

MODIFICHE DI DETTAGLIO

Parlando del look della i30, le maggiori novità le troviamo all'anteriore. Le modifiche, comunque, sono di dettaglio. Hyundai ha infatti ridisegnato il motivo della griglia del radiatore, il paraurti e gli alloggiamenti dei fendinebbia. Al posteriore, invece, è presente un nuovo paraurti. Sia davanti e sia dietro sono presenti luci a LED con firma luminosa a forma di V. Di serie, la vettura dispone di cerchi in lega da 16 pollici.

Nuova Hyundai i30 nella configurazione 5 porte sarà disponibile anche nell’allestimento N Line che si caratterizza per presentare alcuni elementi estetici dedicati e pensati per rendere il look più grintoso, come una specifica trama per la griglia. Nella versione aggiornata di i30 N Line sono stati aggiunti accenti metallizzati scuri nelle prese d’aria laterali del paraurti anteriore, così come alle minigonne. I clienti, inoltre, possono scegliere tra i nuovi cerchi in lega N Line fino a 18 pollici. Complessivamente, la rinnovata Hyundai i30 può essere scelta in 12 colori esterni, di cui sette completamente inediti: Abyss Black Pearl, Ecotronic Grey Pearl, Ultimate Red Metallic, Jupiter Orange Metallic, Meta Blue Pearl, Cypress Green Pearl e Sailing Blue Pearl si aggiungono quindi ad Atlas White, Serenity White Pearl, Shimmering Silver Metallic, Shadow Grey ed Engine Red.

Per quanto riguarda l'abitacolo, Hyundai racconta che ad una parte della plancia è stata applicata una vernice speciale per che la rende più liscia e piacevole al tatto. Il tunnel centrale, invece, è stato verniciato in nero lucido. Gli interni neri sono abbinati a quattro diversi rivestimenti dei sedili: sola stoffa, stoffa e pelle, sola pelle oppure tessuto con effetto scamosciato e pelle. La versione N Line può contare su interni in pelle e tessuto scamosciato. Dal punto di vista della tecnologia, nel quadro strumenti compare ora di serie uno schermo LCD a colori da 4,2 pollici, mentre il cruscotto completamente digitale da 10,25 pollici è opzionale. Di serie troviamo anche tre porte USB-C nella parte anteriore e posteriore e aggiornamenti delle mappe Over-the-Air (OTA) per il sistema infotainment.

SICUREZZA

Nuova Hyundai i30 può contare su molteplici sistemi di assistenza alla guida inclusi nel pacchetto Hyundai Smart Sense: Forward Collision-Avoidance Assist (FCA), Lane Following Assist (LFA), Intelligent Speed Limit Assist (ISLA) e Rear Occupant Alert (ROA). Opzionale l’Highway Driving Assist (HDA) 1.5, che mantiene la distanza del veicolo da quello che precede, regola automaticamente la velocità in base al limite, diminuendola in caso di curve, e mantiene il veicolo nella corsia di marcia. E i motori? Per il momento, la casa automobilistica non ha voluto fornire dettagli su questo aspetto. Ulteriori informazioni arriveranno man mano che si avvicinerà il momento della commercializzazione. La gamma, comunque, non dovrebbe cambiare con le unità 1.0 T-GDI e 1.5 T-GDI da 120 e 159 CV che probabilmente continueranno ad essere offerte.