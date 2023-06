Hyundai investe nelle startup innovative

INVESTIMENTI IN OLTRE 200 STARTUP

Il Gruppo Hyundai ha investito in oltre 200 startup dal 2017 ad oggi. Nello specifico, gli investimenti hanno riguardato numerose aree di business, come elettrificazione, connettività, intelligenza artificiale (AI), guida autonoma, energie rinnovabili, robotica e servizi di mobilità.

L’iniziativa open innovation del Gruppo Hyundai si concretizza principalmente in quattro tipi di investimento: sensing investment, per identificare le tendenze in nuove aree di business in rapida evoluzione; linked investment per promuovere una cooperazione concreta secondo le sinergie strategiche previste; strategic investment per mettere repentinamente in sicurezza le capacità di business, e company building per startup interne con le tecnologie e le aree di business necessarie per il Gruppo.