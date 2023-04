Hyundai IONIQ 6 Driving Experience, ecco come provare la nuova elettrica

IONIQ 6 Driving Experience è una serie di appuntamenti organizzati da Hyundai su tutto il territorio italiano dedicati alla nuova IONIQ 6 elettrica che abbiamo già avuto modo di provare. La casa automobilistica ha dunque deciso di organizzare 6 weekend in giro per l'Italia durante i quali le persone potranno provare il nuovo modello con la consulenza dei concessionari e di driver professionisti.

Nello specifico, l'iniziativa prevede una serie di appuntamenti e test drive che coinvolgeranno diversi saloni Hyundai nelle principali città italiane nei venerdì e nei sabati di maggio. La IONIQ 6 Driving Experience continuerà poi anche a giugno. Infatti, l'elettrica sarà presente in due piazze di Roma e Torino. I giorni 10 e 11 giugno, la nuova IONIQ 6 si potrà vedere in Piazza San Silvestro a Roma, mentre il 17 e il 18 giugno sarà possibile trovarla in Piazzetta Amendola a Torino.