Hyundai, una fabbrica per le elettriche da 5,5 miliardi di dollari negli Stati Uniti

Il Gruppo Hyundai ha annunciato qualche giorno fa di voler rafforzare i suoi investimenti in Nord America. Nel complesso, saranno messi sul piatto ben 10 miliardi di dollari fino al 2025. Nello specifico, il Gruppo coreano intende investire per accelerare l'innovazione e l'elettrificazione della mobilità. Entrando ancora più nel dettaglio del piano di crescita di Hyundai nel mercato americano, 5,54 miliardi di dollari saranno utilizzati per la costruzione di un impianto in cui saranno prodotte vetture elettriche e batterie.

Questo stabilimento sarà realizzato nello Stato della Georgia. Al suo interno saranno costruiti nuovi veicoli elettrici per il mercato americano. Il nuovo impianto, situato in un’area dedicata di 2.923 acri, sarà inaugurato all'inizio del 2023. Una volta a regime sarà in grado di arrivare a produrre fino a 300 mila vetture all'anno. Il nuovo impianto aiuterà il Gruppo coreano a diventare uno dei primi tre fornitori di veicoli elettrici negli Stati Uniti entro il 2026.