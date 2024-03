Terna, a febbraio 2024 consumi elettrici +1,6%. Rinnovabili al 32,7%

In Italia, i consumi elettrici sono cresciuti dell'1,6% a febbraio 2024 rispetto allo stesso mese del 2023. Il nuovo rapporto di Terna sui consumi di energia elettrica in Italia mette in evidenza che nello scorso mese, il fabbisogno energetico del nostro Paese è stato pari a 25,3 miliardi di kWh. Guardando complessivamente ai primi due mesi dell'anno, il fabbisogno nazionale è in crescita dell’1,8% rispetto al corrispondente periodo del 2023.

Positivo anche l'indice IMCEI elaborato da Terna che prende in considerazione i consumi delle imprese cosiddette "energivore". A febbraio ha fatto segnare una crescita del 3,5% rispetto al medesimo mese dello scorso anno. In particolare, secondo il rapporto, positivi i comparti dei mezzi di trasporto, della cartaria, della chimica, metalli non ferrosi, alimentare e siderurgia; in diminuzione cemento, calce e gesso, ceramiche e vetrarie e meccanica.

Dallo scorso mese, Terna pubblica anche l'indice IMSER (Indice Mensile dei Servizi) che consente di monitorare circa l’80% dell’intero settore italiano dei servizi (alberghi, ristoranti e bar, commercio, istruzione, trasporto ed altro). Tale indice si basa sui dati forniti da alcuni gestori di rete di distribuzione (E-Distribuzione, UNARETI, A-Reti, Edyna e Deval). Visti i tempi necessari per ottenere tutti i dati, Terna specifica che l'indice IMSER presenta un ritardo temporale di circa due mesi rispetto all’indice IMCEI. L’ultimo dato disponibile di dicembre 2023, ha registrato una variazione positiva del 2,4% rispetto a dicembre 2022.