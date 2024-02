In Sicilia nascerà l'impianto fotovoltaico più grande d'Italia

424.638 moduli fotovoltaici e una produzione annua di circa 400 GWh all'anno, quanto basta per coprire il fabbisogno di oltre 140.000 abitazioni. Questi sono alcuni dei principali numeri di un nuovo impianto fotovoltaico che sorgerà in Italia e precisamente in Sicilia . La costruzione inizierà a marzo e si tratterà del più grande impianto fotovoltaico italiano .

IL PROGETTO

Stiamo parlando del progetto Fenix frutto dell'accordo tra Iberdrola e IB Vogt. Insieme, realizzeranno un impianto da 245 MW. Successivamente potrebbero sommarsi altri 60 MW, portando il totale a 305 MW. Quando entrerà in funzione, grazie alla possibilità di poter coprire il fabbisogno di oltre 140.000 abitazioni, sarà possibile risparmiare l'emissione di 119.000 tonnellate di CO2 nell'atmosfera.

Progetto che sarà molto importante anche per l'economia della regione visto che permetterà di creare diversi nuovi posti di lavoro. Nello specifico, si prevede di creare occupazione diretta a livello locale per circa 500 lavoratori durante la fase di costruzione e più di 100 posti di lavoro stabili durante la fase di funzionamento commerciale. Il progetto Fenix non è l'unico su cui la società spagnola sta lavorando in Italia.

Nel 2022 Iberdrola ha messo in funzione in Italia il suo primo impianto fotovoltaico da 23 MW a Montalto di Castro, nel Lazio. Nella stessa regione, nel 2023 la società ha completato il suo secondo impianto solare da 7 MW a Montefiascone e ha iniziato la costruzione di un altro impianto solare da 32 MW a Tarquinia. Oltre al progetto Fenix, altri due impianti solari, Limes 10 e Limes 15, rispettivamente da 18 MW e 36 MW, inizieranno la costruzione nella prima metà del 2024, mentre altri tre progetti sono previsti per la seconda metà dell'anno e dispongono già di tutte le autorizzazioni necessarie.

In totale, l'azienda avrà 330 MW in costruzione in Italia entro il 2024 e altri 40 MW all'inizio del 2025, raggiungendo una capacità installata di 400 MW. Valerio Faccenda, Country Manager di Iberdrola Renovables in Italia, ha commentato: