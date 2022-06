Crisi degli approvvigionamenti, addio all'abbondanza

COSA SIGNIFICA QUESTO PER IL NOSTRO FUTURO?

Da questo punto di vista, la crisi è positiva anche per l'ambiente . Dall’altra parte, la nostra vita diventerà molto più impegnativa. Non è una buona notizia per i paesi europei, che sono stati viziati per anni. I paesi in stato di crisi permanente sono più abituati a gestire in modo flessibile tali difficoltà.

Da un lato, innanzitutto, qualcosa di positivo. Perché fa capire a tutti che gli sprechi e le pressioni meschine sui prezzi appartengono al passato. La qualità torna ad avere un valore . I consumatori cominciano a capire che è stupido comprare spazzatura e non ottenere nulla in cambio. Non conta più dire "se compri a buon mercato, compri due volte", perché non ci sono abbastanza prodotti scadenti da comprare due volte.

SCORTE, RITARDI NELLE CONSEGNE E INTERRUZIONI NELLA PRODUZIONE

Infatti, per una concomitanza di cause, la situazione degli approvvigionamenti rimarrà difficile per i prossimi anni in quasi tutti i settori. Le merci rischiano di non essere consegnate o di non essere nemmeno prodotte. Ci sono problemi con i trasporti: alcuni porti sono rimasti chiusi per mesi a causa della pandemia e, in quelli che sono stati riaperti, c'è il caos dei container come conseguenza tardiva delle chiusure dovute al Covid-19. Da mesi sono disponibili meno navi a causa della conversione dal petrolio pesante a quello leggero, sulle strade d’Europa mancano molti camionisti ucraini e la linea ferroviaria dalla Cina attraverso la nuova Via della Seta è in pericolo perché passa vicino all'Ucraina attraverso la Bielorussia.

Ma anche la produzione è in fase di stallo un po’ ovunque. Le fabbriche di chip vengono sommerse da una tempesta. Oppure non riescono ad approvvigionarsi delle materie prime per la produzione. Acciaio, rame e legname scarseggiano in tutto il mondo perché i paesi emergenti ne hanno molto più bisogno e li stanno ritirando dal mercato. E l'Ucraina, assediata, si rivela improvvisamente il principale fornitore di beni che nessuno aveva considerato: il Paese è, o meglio era - e probabilmente lo sarà per molto tempo - il più grande e importante produttore, tra le altre cose, di gas neon (insostituibile nella produzione dei microchip), grano, miele, senape e olio di girasole.