Hummer elettrico, partono le consegne del nuovo pickup

Per General Motors si tratta del primo importante passo della sua ambiziosa strategia di elettrificazione. Il nuovo Hummer elettrico, infatti, è il primo modello ad essere messo in commercio basato sulla nuova piattaforma Ultium . Piattaforma che sarà utilizzata su molti altri veicoli elettrici del Gruppo americano.

La produzione in serie del nuovo Hummer elettrico è partita e General Motors ha comunicato che, adesso, inizieranno le prime consegne dell'atteso pickup a batteria. Il costruttore aveva promesso che le prime unità del suo nuovo modello sarebbero arrivate nelle mani dei clienti per la fine del 2021 . A quanto pare, la tabella di marcia è stata rispettata.

Il pickup elettrico è prodotto presso la Factory ZERO che si trova a Detroit, un sito che è stato aggiornato e ampliato proprio per supportare la produzione dei modelli elettrici. General Motors, per questo stabilimento, ha investito 2,2 miliardi di dollari. I primi modelli del nuovo Hummer elettrico ad uscire dalla fabbrica sono quelli nella versione top di gamma Edition 1. Ricordiamo che l'Edition 1 del nuovo Hummer elettrico costa più di 110 mila dollari.

Il pickup dispone di tre motori elettrici in grado di erogare 746 kW / 1.014 CV. Per raggiungere le 60 miglia orarie (96 km/h) servono appena 3 secondi. Il pickup elettrico ha ricevuto da poco la certificazione EPA sull'autonomia che è pari a 329 miglia, cioè circa 529 km. La versione Edition 1 sarà l'unica ad essere prodotta nel 2022. Per le consegne delle altre varianti del pickup elettrico bisognerà attendere il 2023.

In America, i pickup piacciono molto ed hanno un ampio mercato e, adesso, c'è un grande interesse per i modelli elettrici. Sul mercato da poco è arrivato il Rivian R1T. Nel corso del 2022 arriverà pure il Ford F-150 Lightning. Se tutto andrà per il verso giusto, verso la fine del prossimo anno dovrebbe entrare in produzione l'attesissimo Tesla Cybertruck.

A titolo di curiosità, il primissimo Hummer elettrico uscito dalla fabbrica è stato venduto all'asta il 27 marzo 2021 ad un prezzo di aggiudicazione di 2,5 milioni di dollari. I proventi dell'asta sono andati alla Tunnel to Towers Foundation.