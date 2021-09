Crisi dei Chip: General Motors taglia la produzione in Nord America

General Motors è costretta a frenare nuovamente la produzione in Nord America a causa della crisi dei chip. Il problema di fornitura dei semiconduttori sta causando seri problemi alle case automobilistiche che hanno dovuto rivedere i loro piani di produzione. Il Gruppo Stellantis, per esempio, proprio negli ultimi giorni ha annunciato nuovi stop alle attività dei suoi stabilimenti in giro per l'Europa, Italia inclusa. Non si può poi non citare nemmeno la dichiarazione di Toyota che a settembre taglierà il 40% della produzione globale.

Un problema che sta avendo impatti economici importanti per i costruttori e che sembra non si risolverà tanto presto visto che sino al 2022 la cose non dovrebbero migliorare. Tornando a General Motors, il costruttore americano ha fatto sapere che fermerà la maggior parte dei suoi impianti di produzione in Nord America a partire da lunedì.

Gli unici stabilimenti che continueranno ad operare sono Arlington Assembly nel Texas, Flint Assembly, nel Michigan e Bowling Green Assembly nel Kentucky. Andrà avanti anche se a regime ridotto, la fabbrica Lansing Grand River Assembly nel Michigan. Tutti gli altri siti di General Motors del Nord America, invece, si fermeranno. Lo stop, a quanto si apprende, durerà mediamente due settimane. L'unico impianto inattivo per cause diverse da quelle della fornitura di semiconduttori è quello di Dan Flores. In questo caso, lo stop è dovuto al richiamo delle Chevy Bolt per un problema legato alle batterie.

Il costruttore rimane comunque fiducioso nel poter trovare delle soluzioni per ridurre al minimo l'impatto. Tuttavia, questa situazione molto complessa evolve giorno dopo giorno e quindi ad oggi è difficile prevedere quello che potrà accadere anche solo la prossima settimana. Questo significa che non sono da escludersi nemmeno ulteriori fermi produttivi.