Ford lavora allo sviluppo di elettriche più accessibili con prezzi da 25 mila dollari

Adesso, Bloomberg aggiunge qualche dettaglio in più su questo progetto. A quanto pare, su questa nuova piattaforma nasceranno almeno 3 nuovi modelli elettrici : un SUV compatto, un piccolo pickup e un veicolo elettrico progettato per i servizi di ride-hail.

All'inizio di febbraio era arrivata la notizia che Ford stava lavorando ad una nuova piattaforma per veicoli elettrici da offrire a costi più accessibili . Notizia che era stata data direttamente da Jim Farley , CEO della casa dell'ovale blu. A quanto pare, un piccolo team interno composto da circa 100 persone aveva lavorato segretamente per due anni allo sviluppo di una piattaforma flessibile da utilizzare per diverse tipologie di veicoli a batteria. L'obiettivo, secondo Farley, era quello di competere con Tesla che sta lavorando alla "Model 2" e con le case automobilistiche cinesi .

IL PRIMO MODELLO NEL 2026

Stando a quanto raccontato, il primo modello arriverà alla fine del 2026, a partire da circa 25.000 dollari. Pare che inizialmente Ford utilizzerà batterie con celle LFP (litio-ferro-fosfato) che sono meno costose di quelle con celle NMC (nichel-manganese-cobalto). Tuttavia, pare che la casa dell'ovale blu stia valutando pure altre tecnologie per ridurre ulteriormente i costi.

Il rapporto aggiunge che questo modello dovrà generare un profitto entro un anno dal suo lancio sul mercato. Non stupisce, quindi, che Ford stia valutando tutte le possibilità per ridurre al massimo i costi di produzione a partire dalla tecnologia utilizzata per le batterie che, come sappiamo, sono l'elemento più costoso delle auto elettriche.

Sarà quindi molto interessante scoprire qualcosa di più sui piani di questi modelli elettrici che Ford sta sviluppando. L’accessibilità economica è una delle principali barriere che impediscono alle persone di acquistare più auto elettriche e alle case automobilistiche di venderle in grandi quantità.

Diverse aziende automobilistiche stanno oggi lavorando su modelli più accessibili dal punto di vista economico per ampliare le loro quote di mercato e per poter rispondere alle case automobilistiche cinesi che stanno ampliando la loro presenza a livello globale con proposte maggiormente competitive.