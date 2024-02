Ford sta lavorando su di una piattaforma per veicoli elettrici accessibili

Abbiamo fatto questa scommessa in silenzio due anni fa. Il team ha sviluppato una piattaforma flessibile che non solo verrà utilizzata su diversi tipi di veicoli, ma costituirà la base anche per software e servizi.

Diverse case automobilistiche stanno lavorando su veicoli elettrici più accessibili dal punto di vista economico. A quanto pare, anche Ford punta ad entrare in questo segmento di mercato. Jim Farley , CEO della casa dell'ovale blu, ha rivelato una notizia molto interessante. Negli ultimi due anni, un piccolo team di Ford ha lavorato su di una piattaforma per veicoli elettrici da offrire a costi più accessibili.

COMPETERE CON TESLA E I CINESI

Insomma, questo team ha lavorato al di fuori della struttura aziendale tradizionale per portare avanti questo progetto. Il CEO non ha voluto fornire maggiori dettagli e non ha detto nulla di specifico sui primi modelli che utilizzeranno la nuova architettura. Tuttavia, Farley ha aggiunto che l'obiettivo è quello di competere con Tesla e i costruttori cinesi. Come sappiamo, l'azienda di Elon Musk sta lavorando ad un modello di nuova generazione che sarà più accessibile dal punto di vista economico. Modello che arriverà, secondo quanto ha annunciato Elon Musk, nella seconda metà del 2025.

L’accessibilità economica è una delle principali barriere che impediscono alle persone di acquistare più auto elettriche e alle case automobilistiche di venderle in grandi quantità. Proprio per questo, diversi costruttori, anche europei, stanno lavorando a modelli più accessibili. Pensiamo alla Citroen e-C3, alla Renault 5 e alla futura Volkswagen ID.2.

L'annuncio, sulla carta è molto interessante. Non rimane che capire quali saranno i modelli che adotteranno questa piattaforma e le loro caratteristiche.