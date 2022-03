Mancano cablaggi e parti dall'Ucraina. Case auto sospendono produzione

Come per molte case automobilistiche, anche la produzione europea di Ford, in modo particolare in Germania e Spagna, è stata colpita dalla carenze di componenti provenienti dall'Ucraina e ciò ha comportato il rallentamento o la sospensione della linea produttiva, come accaduto per lo "stop" arrivato allo stabilimento di Saarlouis, in Germania.

La produzione dell'auto compatta Focus presso lo stabilimento di Saarlouis è stata, quindi, sospesa a partire da lunedì per cinque giorni. La guerra in Ucraina ha impedito alla società di acquistare tutte le componenti per costruire i suoi schermi di infotainment da 12,3 pollici per la versione appena aggiornata della Focus, mentre, per il momento continua la produzione di modelli Focus con uno schermo da 8 pollici. L'Ovale Blu sta avendo delle difficoltà a produrre volanti per la mancanza di parti necessarie alla sua costruzione.

Purtroppo, le brutte notizie non finiscono qui. Ford ha fatto sapere che ha sospeso anche la produzione della Fiesta a Colonia a causa della carenza di semiconduttori e che ha smesso di prendere ordini per il suo minivan Galaxy e S-Max, entrambi costruiti a Valencia, in Spagna, a causa della carenza globale di microchip. Gli ordini per i minivan riprenderanno solo dopo settembre. E' sospesa anche la produzione di Ford Tourneo Connect.

Come Ford anche BMW taglia parte della sua produzione per la mancanza di parti necessarie, così come lo stabilimento Audi di Neckarsulm interrompe la produzione. Seguono lo stesso esempio, Volkswagen e Mercedes poichè mancano i cablaggi in arrivo dall'Ucraina. Ora le aziende Automotive stanno spostando le loro attenzioni, per un'aumento della richiesta delle parti necessarie, verso Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia.