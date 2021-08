Ford, la joint venture con SK Innovation per le batterie espanderà le attività in Europa

Per portare avanti i loro piani di elettrificazione, le case automobilistiche hanno bisogno di garantirsi un'adeguata fornitura di batterie. Proprio per questo motivo, i costruttori stanno annunciando diversi ambiziosi progetti che in alcuni casi prevedono anche la costruzione di vere e proprie fabbriche in cui produrre le celle che saranno necessarie per i pacchi batteria delle autovetture. Si pensi, per esempio, a quanto comunicato da Volkswagen durante il suo Power Day.

Lo scorso maggio, Ford aveva annunciato la creazione di una joint venture con SK Innovation per produrre celle per le batterie delle auto elettriche in America. Secondo quanto era stato riferito, la nuova società si chiamerà BlueOvalSK. L'obiettivo è quello di arrivare per la metà del decennio ad una produzione annua pari a circa 60 GWh. L'accordo include la creazione di due stabilimenti sul territorio americano.