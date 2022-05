Fisker vuole aumentare la produzione del SUV Ocean. Proseguono i test di sviluppo

Fisker punta ad aumentare la produzione del suo SUV elettrico Ocean dal 2024 per poter soddisfare la domanda dei suoi clienti. Come sappiamo, questo SUV elettrico sarà prodotto da Magna International all'interno del suo stabilimento in Austria. La produzione dei modelli di serie partirà il 17 novembre 2022. Il costruttore americano ha affermato di aver ricevuto oltre 40 mila prenotazioni per il suo SUV Ocean. Le previsioni sono che entro la fine dell'anno, questa cifra possa raddoppiare.

Nel 2020, Fisker e Magna avevano firmato un accordo per produrre 50 mila unità del SUV elettrico all'interno dello stabilimento austriaco nel 2023. Il CEO del costruttore americano, Henrik Fisker, è fiducioso che Magna possa aumentare la produzione del SUV Ocean a 150 mila veicoli dal 2024.

Se davvero le prenotazioni dovessero aumentare come previsto da Fisker, i tempi di consegna andrebbero ad allungarsi in maniera importante vista la capacità di produzione concordata con Magna. Ecco perché il costruttore americano spera che Magna possa aumentare la produzione nel 2024.

Vale la pena di notare, però, che le prenotazioni devono poi essere trasformate in ordini veri e propri. Sarà dunque importante capire quanti clienti davvero arriveranno ad ordinare il SUV elettrico. Fisker, comunque, è ottimista che i numeri possano essere elevati. Ricordiamo che la Ocean sarà commercializzata anche in Europa. In futuro dovrebbe arrivare anche in Italia anche se il nostro Paese non rientra nella prima ondata di Paesi del Vecchio Continente in cui il SUV elettrico sarà introdotto inizialmente.