Fisker apre le prenotazioni della Pear. Prezzo da meno di 30 mila dollari

Il primo modello elettrico di Fisker, il SUV Ocean, non è ancora arrivato sul mercato. Come sappiamo, la produzione partirà verso la fine del 2022. Questo non ha impedito al costruttore americano di aprire le prenotazioni per la sua seconda auto elettrica che, per il momento, conosciamo con il nome di Fisker Pear (Personal Electric Automotive Revolution). Una vettura che viene descritta come un'elettrica compatta per la città in grado di ospitare fino a 5 persone.

Quando il costruttore annunciò il progetto di questa seconda vettura a batteria sviluppata insieme con Foxconn, evidenziò che il prezzo di partenza sarebbe stato inferiore ai 30.000 dollari. Promessa mantenuta, per il momento, visto che con l'apertura delle prenotazioni Fisker ha sottolineato che il prezzo di partenza sarà di 29.900 dollari.