Abarth 595 diventa cattivissima grazie al kit widebody di Liberty Walk

Il connubio tra Abarth e il rinomato tuner giapponese Liberty Walk apre un nuovo capitolo nel mondo del tuning automobilistico. Il nuovo kit widebody sviluppato appositamente per la Abarth 595 rappresenta un salto qualitativo nel design e nelle prestazioni dell’iconica hot hatch italiana.

TANTE MODIFICHE AL DESIGN

Passando alla parte posteriore, troviamo un alettone posizionato sulla sommità del tetto. Sebbene non vi siano conferme riguardo alla sua funzionalità aerodinamica, rafforza indubbiamente l'estetica sportiva del, bolide di Abarth. Analogamente, il diffusore si adatta perfettamente all'aspetto più aggressivo.

Il nuovo cofano, elemento chiave del kit widebody, si allinea parzialmente con i bordi superiori dei fari della, sportiva, ricordando un po’ il design della 500e . Questo dettaglio non è solo estetico, ma contribuisce a migliorare l’aerodinamica del veicolo.

OPZIONI E PREZZI

Liberty Walk propone il kit completo a 15.070 $ (13.682,66 €) o a 17.050 $ (15.480,38 €) in plastica rinforzata con fibra di carbonio. È possibile acquistare separatamente alcune componenti del kit, come il cofano, l'alettone posteriore e il diffusore.

Ricordiamo che l’Abarth 595 viene fornita con il motore turbo T-Jet da 1.4 litri capace di erogare 165 CV di potenza. Scatta da 0 a 100 km/h in 7,3 secondi con trasmissione manuale e 7,4 secondi con quella automatica.

Tra le altre caratteristiche presenti a bordo abbiamo cerchi in lega Montecarlo da 17”, sistema di infotainment Uconnect con display touch da 7 pollici e radio DAB e impianto di scarico in acciaio con doppi terminali. Il prezzo di partenza della vettura in Italia è di 25.500 euro.