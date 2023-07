FIAT, marchio leader per volume in Stellantis nel primo semestre 2023

FIAT ha chiuso il primo semestre dell'anno con 645.000 unità immatricolate , registrando un +10% a livello globale rispetto allo scorso anno. Grazie a questo risultato, la casa automobilistica italiana si è confermata come il marchio leader in Stellantis in termini di volumi .

MOLTO BENE IN SUD AMERICA

FIAT è leader in 3 mercati principali, Brasile, Italia e Turchia, in 3 regioni diverse, arrivando a vendere più del 50% del totale al di fuori del territorio nazionale. Inoltre, la 500 elettrica è la prima city car elettrica in Europa. Entrando nello specifico, nel primo semestre, in Sud America, il marchio italiano ha ottenuto una quota di mercato pari al 14,1%. Inoltre, come accennato prima, FIAT è leader assoluto in Brasile, con il 22% di quota di mercato. Inoltre, Fiat Strada è il secondo veicolo più venduto in Brasile ed il primo tra i veicoli commerciali leggeri.

In Europa, dove FIAT è leader nel mercato delle city car, il marchio è leader in Italia, con una quota di mercato del 12,8% e la Fiat Panda è la vettura più venduta sul mercato. In Europa la 500 elettrica è la BEV Stellantis più venduta, la BEV più venduta nei segmenti A e B e tra i primi cinque di tutti i segmenti in Italia, Germania, Francia e Spagna, oltre a essere la FIAT più premiata di tutti i tempi. Complessivamente, nel Vecchio Continente sono state vendute 271.800 unità sulle 645.000 a livello globale.

Bene anche nella regione MEA (Middle East and Africa), soprattutto nel mercato turco dove FIAT è leader con il 18,2% di quota di mercato, grazie anche alla Fiat Tipo che è il veicolo più venduto in Turchia.