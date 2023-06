FIAT 600 elettrica, presentazione il 4 luglio. Stop alla produzione di auto di colore grigio

Adesso è ufficiale, la nuova FIAT 600 elettrica di cui molto abbiamo parlato in passato, sarà presentata il prossimo 4 luglio. Da tempo si speculava che la casa automobilistica potesse scegliere questa data per il lancio del suo nuovo B-SUV a batteria. Per il costruttore, infatti, il 4 luglio è una ricorrenza particolare visto che nel 1957 fu presentata la prima 500 e nel 2007 la nuova 500. Adesso, arriva la conferma che FIAT ha scelto questa giornata per presentare il suo nuovo modello.

Dunque, tra circa una settimana finalmente potremo scoprire tutti i segreti della 600 elettrica. Comunque, grazie ad una serie di foto e video condivisi anche dalla stessa casa automobilistica, del B-SUV sappiamo già molto, a partire dal suo design.

Questo modello sarà strettamente correlato sul piano tecnico con la Jeep Avenger. Questo significa che disporrà di motore elettrico da 115 kW (156 CV) con 260 Nm di coppia alimentato da una batteria con una capacità da 54 kWh (51 kWh utilizzabili) che permetterà un'autonomia attorno ai 400 km secondo il ciclo WLTP.

Quello che davvero sarà interessante scoprire è se la FIAT 600 sarà proposta pure in una versione endotermica, proprio come la "cugina" Jeep Avenger, magari solo in alcuni mercati come quello italiano.