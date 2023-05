Fiat 600, il B-SUV elettrico protagonista di uno spot in Liguria. Immagini

La nuova FIAT 600 elettrica si fa vedere nuovamente senza alcun camuffamento. Dopo averlo visto tra le strade di Roma durante la registrazione di uno spot, probabilmente in vista della sua presentazione, questo nuovo modello è stato fotografato a Lerici, in Liguria. Come riporta Ansa, l'auto è stata ancora la protagonista di uno spot pubblicitario che è stato girato sulle strade della Liguria.

A quanto pare, sarebbe stato registrato un cortometraggio pubblicitario che ha coinvolto per 5 giorni un centinaio di persone. In ogni caso, si tratta di una nuova possibilità di vedere le forme del nuovo B-SUV elettrico prima della sua presentazione ufficiale. Sebbene il marchio non abbia ancora comunicato la data di lancio, in passato abbiamo raccontato che è possibile che il debutto avvenga il 4 luglio, ricorrenza importante per FIAT. In quel giorno, nel 1957 fu presentata la prima 500. Inoltre, nel 2007, sempre il 4 luglio, fu svelata la nuova 500.

Dunque, dalle nuove foto possiamo vedere ancora una volta come il frontale del B-SUV presenti diversi richiami a quello della 500 elettrica. Inoltre, rispetto alle passate immagini, si possono vedere meglio i gruppi ottici posteriori.