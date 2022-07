Mercato auto Italia 2022, anche a giugno la 500 è l'elettrica più venduta

Il mese di giugno 2022 è stato ancora negativo per il mercato auto italiano con una flessione del 15% . Rispetto al passato, non ci sono nemmeno più le auto elettrificate (ibride, PHEV e BEV) a dare segnali positivi. Come evidenzia UNRAE, nonostante l’arrivo degli incentivi , diminuiscono del 12% le immatricolazioni delle elettriche nel mese, con una quota di mercato che a giugno è del 4,8%. Le Plug-in, invece, possono contare su di una quota del 5,5%. Le ibride, invece, mostrano una flessione nel mese del 9,4% in termini di volumi e chiudono giugno 2022 con una quota del 29,1%.

TOP 10 ELETTRICHE GIUGNO 2022

TOP 10 IBRIDE GIUGNO 2022

Venendo alle Plug-in, la Jeep Renegade con 1.125 unità immatricolate si prende la prima posizione di questa classifica. Secondo posto per la Jeep Compass e terzo per la Cupra Formentor. Quarto posto per la Lynk & Co 01 e quinto per la BMW X1. A giugno 2022 sono stati immatricolati 7.073 modelli PHEV.

[Fonte dati: UNRAE]