Fiat, ritorno al segmento B nel 2023: arriva la nuova Punto? (anche elettrica)

Durante la conference call tenuta dal CEO Carlos Tavares per la presentazione dei conti di Stellantis del primo semestre del 2021, sono stati condivisi alcuni dettagli aggiuntivi del piano del Gruppo. Oltre alla notizia che Alfa Romeo diventerà solo elettrica dal 2027, anche se non in tutti i tutti i mercati, è stato confermato che Fiat tornerà nel segmento di B da cui il marchio italiano era uscito nel 2018 quando aveva smesso di produrre la Punto .

ARRIVA L'EREDE DELLA PUNTO?

Il ritorno in questo segmento avverrà nel 2023. Che modelli Fiat porterà al debutto? Per il momento sappiamo già che il marchio sta lavorando ad un progetto noto con il nome in codice 364 di cui abbiamo già parlato. Dunque, si tratterebbe di un veicolo con le forme da crossover che sarà costruito presso lo stabilimento polacco di Tychy. Modello che poggerà sulla piattaforma CMP o una sua evoluzione, di PSA. Grazie alla scelta di utilizzare questa architettura, il nuovo veicolo sarà proposto anche in una versione elettrica.

Non ci sarà alcuna variante Plug-in visto che la piattaforma CMP non supporta tale tecnologia. Sarà questo modello l'erede della Punto? Difficile capirlo con esattezza oggi. Sicuramente se ne saprà di più nel corso dei prossimi mesi e soprattutto quando Stellantis presenterà ufficialmente il suo completo piano industriale (verso fine anno o all'inizio del 2022). Comunque, Fiat non si sta limitando a lavorare solo sul progetto 364. Infatti, già sappiamo che arriverà un modello basato sul concept Fiat Centoventi. Anche in questo caso si parla di un veicolo elettrico.

Del resto, l'offerta di modelli a batteria non potrà che aumentare in futuro visto che Fiat ha già annunciato di voler diventare progressivamente un marchio solo elettrico entro il 2030. Non rimane che attendere ulteriori notizie sul ritorno di Fiat nel segmento B per capire esattamente quali modelli saranno lanciati sul mercato.