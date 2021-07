Fiat 500 Jolly Icon-e, Hertz ordina nuove "spiaggine" elettriche di Garage Italia

In Italia la Fiat 500e è un successo di vendite nel settore delle auto elettriche, ma per chi preferisce una soluzione un po' più esclusiva, estiva e dal marcato sapore vintage senza rinunciare ai vantaggi della mobilità a zero emissioni c'è Garage Italia Customs con le 500 Jolly Icon-e la società fondata da Lapo Elkann ha realizzato questo progetto in collaborazione con il colosso degli autonoleggi Hertz già due anni fa, e oggi arrivano cinque nuovi colori ad ampliare la flotta. Semplificando in modo esagerato, possiamo dire che si tratta di esemplari delle gloriose spiaggine 500 Ghia Jolly uscite tra gli Anni '50 e '60 restaurate alla perfezione e dotate di un motore elettrico. Approfondendo un po' i dettagli del progetto, Garage Italia dice di aver portato a compimento questo progetto tenendo bene a mente il riciclo e il rispetto per l'ambiente. La base di partenza è effettivamente una 500 standard, a cui vengono rimossi tetto e portiere. A compensare la rigidità della scocca interviene una nuova cellula di sicurezza. Protezioni e paraurti sono modellati a mano. Rispetto al modello originale sviluppato da Ghia, una grossa differenza è la struttura di rinforzo del parabrezza, che qui viene mantenuta integralmente per garantire maggior sicurezza. I gruppi ottici anteriori e posteriori rimangono originali, ma davanti le lampadine sono a LED.

Il motore è stato sviluppato in collaborazione con Newtron Group. I dettagli precisi del motore non sono noti, ma Hertz dice che l'autonomia è di massimo 120 km, e la batteria si ricarica tra le 4 e le 8 ore. La presa è di tipo 2 (guida a tutti gli standard), ed è nascosta sotto al marchio FIAT sul davanti, in mezzo ai due fari. Il nuovo sistema di propulsione ha comportato l'adozione di un quadro strumenti completamente digitale, con display rotondo a 5" circa di diametro; la trasmissione ora è completamente automatica, con tutti i comandi a pulsanti sul tunnel centrale. La leva del cambio è stata rivisitata, e ora serve a selezionare le due andature (eloquentemente rappresentate dalle icone di una lepre e di una tartaruga). Hertz aveva commissionato inizialmente tre unità dell'auto nell'ambito della prestigiosa e lussuosa iniziativa Selezione Italia: una nella classica colorazione azzurra che ha reso il modello originale un'icona, una in giallo con interni neri seguendo il branding di Hertz stessa, e una negli stessi colori della bandiera italiana, anche se disposti in orizzontale (con il verde sopra, al contrario della bandiera ungherese che ha il rosso sopra). Oggi, arrivano: Acqua Turchese

Azzurro Cielo

Blu Mediterraneo

Rosa Budelli

Verdello di Sicilia

Tutte le unità sono state ricollaudate e omologate per la marcia su strada; per conoscere prezzi e dettagli è necessario telefonare al numero indicato in fondo alla pagina che si apre seguendo il link FONTE dopo il video.