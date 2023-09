Ferrari, per le strade della Sardegna guidando una Roma Spider

FERRARI, UNA PASSIONE

La Ferrari è una vera passione che coinvolge davvero tutti e lo abbiamo visto durante la giornata di test drive. Vi racconto alcuni episodi che sono capitati quel giorno che dimostrano come queste vetture siano considerate qualcosa di davvero unico. Lo staff del Cavallino Rampante aveva predisposto un punto di ritrovo lungo il percorso dove tutte le Roma Spider affidate alla stampa si sarebbero potute fermare per foto e video. Il luogo scelto era un belvedere a picco sulla costa, dove c'era una vista davvero mozzafiato. Ebbene, la presenza di una decina di Ferrari ha attirato immediatamente la curiosità di alcune persone che si stavano recando verso le spiagge. Del resto, quando capita di avere a portata di mano così tante Ferrari da poter ammirare da vicino? Nel giro di pochi minuti la voce si è sparsa e sono arrivate sempre più persone a vedere le sportive di Maranello, per scattare selfie e foto ricordo. Persino alcuni agenti della polizia stradale accorsi per capire cosa stesse succedendo, si sono fermati a fare due chiacchiere e non hanno resistito a scattare alcune foto. Insomma, non si riusciva più a ripartire tanta era la curiosità delle persone che continuavano ad arrivare per ammirare le Ferrari. Del resto, guidare una sportiva di Maranello ti fa sentire un po' al centro dell'attenzione. Durante tutto il percorso, infatti, non sono mancati applausi dalla gente durante i passaggi nei centri urbani e saluti a colpi di clacson da parte delle altre auto e moto. Passando per un centro abitato siamo stati "quasi fermati" da alcuni ragazzini che a bordo della strada si sono poi affrettati a tirare fuori il loro smartphone per scattarci delle foto.

CAPOTE IN TELA E V8 BITURBO DA 620 CV

Parliamo un po' del design, delle caratteristiche tecniche e delle prestazioni che è in grado di offrire questa sportiva del Cavallino Rampante. Disegnata dal Centro Stile Ferrari sotto la direzione di Flavio Manzoni, Ferrari Roma Spider ha reintrodotto la capote in tela che non si vedeva da 54 anni e cioè dai tempi della Ferrari 365 GTS4. La vettura è dotata di soft top in tessuto che è stato progettato espressamente allo scopo di preservare le proporzioni della Ferrari Roma. La capote in tela può essere aperta e chiusa in 13,5 secondi ad una velocità massima di 60 km/h. Per migliorare il comfort di guida a capote aperta, i tecnici di Maranello hanno sviluppato un nuovo wind deflector mobile brevettato che troviamo integrato nello schienale della panchetta posteriore e che si apre quando necessario premendo un pulsante sul tunnel centrale. Rispetto alla semplice tela utilizzata per molte vetture cabrio, nel caso della capote della sportiva del Cavallino Rampante è stato adottato un particolare tessuto dalla trama sartoriale che rende il tetto ancor più ricercato. Ferrari descrive la sua sportiva come una vettura 2+. Questo significa che oltre ai due passeggeri anteriori, offre al posteriore due posti di fortuna, con una spazio comunque inferiore a quello disponibile sulla versione coupé.

L'implementazione della capote e i suoi impatti indiretti sulle geometrie della carrozzeria, hanno portato Maranello ha rivedere l'aerodinamica per mantenere l’elevata capacità di penetrazione aerodinamica e l’efficace deportanza della Ferrari Roma. Per esempio, sono state effettuate significative variazioni alla geometria dello spoiler mobile. Questo elemento segue una logica di movimento automatica correlata alla velocità e alle accelerazioni longitudinali e trasversali, composta da tre diverse posizioni. Il cofano posteriore ospita infatti una parte mobile in grado di assumere tre posizioni predefinite (LD o Low drag, MD o Medium downforce, HD o High downforce) grazie a un opportuno cinematismo. Sino alla velocità di 100 km/h, quando il contributo del carico verticale è di modesta entità, l’ala resta in posizione LD. Sopra i 300 km/h l’ala assume invece sempre la posizione MD, perché in tali condizioni si preferisce avere una vettura quanto più bilanciata possibile. In tutte le altre condizioni, in cui il carico verticale ricopre un ruolo di primaria importanza per la performance, lo spoiler si trova per impostazione predefinita in posizione MD, dove forma un angolo di 150 gradi con il lunotto posteriore ed è in grado di generare circa il 30% del carico verticale massimo, a fronte di un incremento di resistenza inferiore all’1%. In condizioni di handling, l'ala mobile si porta in posizione HD, generando il massimo carico verticale. Nello specifico, l’angolo di 135° con la superficie del lunotto posteriore permette di generare circa 95 kg di carico verticale a 250 km/h, con un aumento di resistenza pari ad appena il 4%.

Ferrari ha lavorato anche sul telaio che deriva da quello della Ferrari Roma anche se contiene alcuni componenti nuovi progettati espressamente per questo modello. Per esempio, il brancardo, elemento dall’importanza fondamentale a livello strutturale, è stato sviluppato specificatamente per Ferrari Roma Spider, così come alcuni elementi atti all’installazione del soft top e l’anello del parabrezza. Rispetto alla versione coupé, la spider sulla bilancia pesa 84 kg in più. Il rapporto peso potenza raggiunge, così, i 2,5 kg/CV. L'incremento di peso è dovuto, oltre alla presenza del sistema di apertura del tetto, anche dal nuovo wind deflector. Il cuore pulsante della Ferrari Roma Spider è un V8 biturbo di 3,9 litri di cilindrata in grado di erogare 620 CV (456 kW) a 7.500 giri/min con 760 Nm di coppia. Maranello sottolinea che il propulsore è in grado di erogare l’80% della coppia disponibile già a 1900 giri/min. L'unità è abbinata ad un cambio a doppia frizione a 8 rapporti che deriva da quello della SF90 Stradale. Gli ingombri del gruppo frizione sono stati ridotti del 20% rispetto al cambio a 7 rapporti. Le prestazioni, ovviamente, sono elevatissime. La velocità massima supera i 320 km/h, mentre per passare da 0 a 100 km/servono appena 3,4 secondi. I 200 km/h, invece, si raggiungono in soli 9,7 secondi.

SCHEDA TECNICA

MOTOPROPULSORE Tipo V8 – 90° – Biturbo

Cilindrata totale 3855 cm3

Alesaggio e corsa 86,5 mm x 82 mm

Potenza massima (benzina a 98 ottani) 456 kW (620 CV) a 5750–7500 giri/min.

Coppia massima 760 Nm a 3000-5750 giri/min.

Regime massimo 7500 giri/min.

Rapporto di compressione 9,45:1

Potenza specifica 161 CV/l DIMENSIONI E PESI Lunghezza 4656 mm

Larghezza 1974 mm

Altezza 1306 mm

Passo 2670 mm

Carreggiata anteriore 1652 mm

Carreggiata posteriore 1679 mm

Peso a secco 1556 kg

Rapporto peso a secco/potenza 2,5 kg/CV

Distribuzione dei pesi 48% ant. / 52% post.

Capacità serbatoio 80 litri

Volume bagagliaio 255 litri PNEUMATICI E CERCHI Anteriore 245/35 ZR 20 J8.0

Posteriore 285/35 ZR 20 J10.0 FRENI Anteriore 390 x 34 mm

Posteriore 360 x 32 mm TRASMISSIONE E CAMBIO Cambio F1 a doppia frizione e 8 rapporti CONTROLLI ELETTRONICI EPS, VDC, ABS con EBD, F1-TCS, E-Diff3, SSC 6.0, FDE, SCM-E Frs PRESTAZIONI Velocità massima > 320 km/h

0-100 km/h 3,4 s

0-200 km/h 9,7 s

100-0 km/h 32,0 m

200-0 km/h 130,0 m

EMOZIONANTE DA GUIDARE

Non posso nasconderlo, la Ferrari Roma Spider ti conquista appena la vedi. Il test drive è iniziato la mattina presto, del resto, il programma prevedeva un tragitto di 284 km inframezzato da alcune soste, tra cui quella per il pranzo. L'uscita dall'albergo è stata di quelle che ti ricordi per il resto della vita. Infatti, mi sono trovato davanti a 10 Roma Spider allineate e pronte a partire. Un colpo d'occhio davvero incredibile. Una volta salito a bordo, ho dovuto un attimo prendere confidenza con i comandi, soprattutto quelli sul volante. La disposizione dei vari manettini, dei pulsanti e delle frecce (ci sono due pulsanti sul volante) va un attimo studiata ma basta poco per abituarsi e trovare i giusti automatismi. Per il percorso, lo staff della Ferrari ci aveva lasciato un iPhone collegato al sistema infotainment della vettura per poter utilizzare Apple CarPlay. Avevamo dei QR Code da scannerizzare per configurare il navigatore ed affrontare, così ogni segmento del tragitto. All'inizio ho mantenuto un'andatura regolare. Non siamo su strade private, ci sono limiti e c'è traffico. Del resto, con 620 CV è un attimo superare i limiti di velocità. Nel traffico ho avuto il tempo di apprezzare la regolarità con cui la Roma Spider può viaggiare anche a bassa andatura. Basti dire che l'auto viaggia tranquillamente a circa 70 km/h in ottava marcia a 1.000 giri. A velocità codice il comfort è molto buono, anche a capote aperta. Con Roma Spider si possono, quindi, affrontare lunghi viaggi.

Una considerazione sul nuovo wind deflector. Ho provato a verificare la sua efficacia attivandolo durante la marcia. Una volta alzato, le turbolenze all'interno dell'abitacolo diminuiscono drasticamente, segno che è stato progettato in maniera davvero ottimale. Una volta provato, ho preferito lasciarlo sempre alzato proprio perché il comfort all'interno dell'abitacolo ne beneficiava positivamente. Nel traffico, dunque, Roma Spider sembra sonnecchiare ma basta una decisa pressione sull'acceleratore per farle cambiare completamente carattere. Il cambio scala rapidamente alcune marce e in pochi battiti di ciglio il V8 torna a spingere in maniera possente, accompagnato da un sound agli scarichi davvero coinvolgente. Il percorso organizzato da Maranello mi ha portato ad affrontare anche alcune strade ricche di curve ed in salita dove mi sono concesso alcuni allunghi, ovviamente sempre stando molto attento. La sensazione che offre Roma Spider è quella di non avere limiti. Provando a forzare un po' nelle curve, la sportiva di Maranello non si scompone mai e segue fedelmente la traiettoria impostata.

Utilizzando la sportiva in modalità Sport o Race, con il cambio in modalità manuale (dietro al volante troviamo le palette del cambio), la guida diventa ancora più efficace e coinvolgente. Peccato non averla provata in pista dove sicuramente mi sarei divertito ancora di più. Quello che impressiona davvero è il motore che sa sonnecchiare a 1.000 giri ma allo stesso tempo è pronto a proiettare la vettura in pochi istanti a velocità proibitive. Ferrari Roma Spider, del resto, ha una doppia anima. Utilizzando la modalità Comfort si possono tranquillamente affrontare anche lunghi viaggi. Scegliendo, invece, la modalità Sport o Race, ci si può divertire. 284 km sono tanti ma alla guida di una sportiva simile sono dannatamente pochi. Un'esperienza, comunque, difficile da dimenticare. Curiosità, a metà del percorso abbiamo anche effettuato un "pit stop". Gli uomini di Maranello, infatti, ci hanno fermati ad una piccola stazione di servizio dove hanno fatto il pieno di benzina a tutte le vetture per poi lasciarci ripartire.

PREZZO

Quanto costa Ferrari Roma Spider in Italia? Si parte da 250 mila euro. Ovviamente, Ferrari offre molteplici possibilità di personalizzazione che possono far salire vertiginosamente il prezzo d'acquisto.