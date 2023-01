Ferrari, ecco i nomi dei piloti per il Mondiale Endurance

I 6 PILOTI

Alla guida della 499P numero 50 si alterneranno Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen. Maranello racconta che l’italiano Antonio Fuoco, classe 1996, ha già maturato diverse esperienze nelle gare di durata e con lo spagnolo Miguel Molina si è aggiudicato il successo nella 8 Ore del Bahrain. Inoltre, Molina, classe 1989, nella sua carriera può vantare il titolo di campione dell'European Le Mans Series (2021).

Abbiamo poi il danese Nicklas Nielsen, classe 1997, che nella sua carriera di pilota ha conquistato il titolo di campione del mondo nella classe LMP2 Pro-Am. Inoltre, da diversi anni è protagonista nel Ferrari Challenge.

Invece, alla guida della 499P numero 51 si alterneranno Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi. Il sodalizio sportivo tra Alessandro Pier Guidi (nato nel 1983) e James Calado (nato nel 1989) dura da diverso tempo, e ha permesso ai due piloti di ottenere diversi successi.

Il sodalizio, alla sua sesta stagione nel mondiale, vanta un palmares unico: nessuno, prima di loro, si è laureato campione per due volte consecutive nella classe LMGTE Pro e nessun equipaggio si è aggiudicato tre allori (2017, 2021, 2022). I numeri del duo italo-britannico, in 7 stagioni nel WEC, rappresentano un biglietto da visita inequivocabile: 11 vittorie e 23 podi su 39 partenze.

Con loro ci sarà Antonio Giovinazzi (nato nel 1993) che ha disputato alcune stagioni in Formula 1. Sarà impegnato per la prima volta a tempo pieno nel mondiale endurance dopo l’esperienza in occasione della 24 Ore di Le Mans del 2018. Nonostante questo ruolo, l'italiano continuerà a svolgere il ruolo di pilota di riserva anche nel 2023 nella Scuderia Ferrari (Formula 1). Antonello Coletta, responsabile Ferrari Attività Sportive GT, ha commentato: