Ferrari, dal MISE 106 milioni di euro per ricerca, sviluppo e ambiente

Ferrari ha annunciato di aver firmato un Protocollo di Intesa con il MISE (Ministero per lo Sviluppo Economico), Invitalia (Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa) e la Regione Emilia-Romagna. A seguito di questo accordo, Maranello ha ottenuto il sostengo al suo piano per investimenti tecnologici e produttivi, con un forte focus sull’innovazione e sull’impegno ambientale e sociale.

Piano che, sottolinea il Cavallino Rampante, porterà importanti benefici per il territorio di Maranello e di Modena oltre all’assunzione di 250 nuovi dipendenti. Secondo quanto si apprende, il contributo del MISE, attraverso lo strumento del Contratto di Sviluppo, potrà arrivare fino a circa 106 milioni di euro. Contributo che sarà destinato a "progetti industriali e alle attività di ricerca e sviluppo per nuove tecnologie volte alla riduzione dell’impatto ambientale e alla digitalizzazione".