Stellantis, via libera della Cina alla joint venture con Leapmotor

La Cina ha dato l'ok alla costituzione della joint venture tra Stellantis e Leapmotor. La National Development and Reform Commission (NDRC) avrebbe dato quindi il via libera, permettendo a Stellantis di fare un ulteriore passo avanti in questo progetto molto importante per la sua strategia di crescita.

L'INVESTIMENTO IN LEAPMOTOR

Ricordiamo che alla fine di ottobre 2023, il Gruppo automobilistico aveva annunciato un investimento di 1,5 miliardi di euro per andare ad acquisire circa il 20% del capitale azionario di Leapmotor. La partnership tra le due aziende prevede anche la costituzione di Leapmotor International, una joint venture in quote 51:49 guidata da Stellantis, con i diritti esclusivi per l’esportazione e la vendita, nonché la fabbricazione dei prodotti Leapmotor al di fuori della regione cinese. Grazie a questa intensa, Leapmotor potrà aumentare le sue vendite in Cina ed incrementare la sua presenza in altre regioni, a partire dall’Europa. Stellantis, invece, potrà sfruttare la tecnologia che l'azienda cinese ha sviluppato per le auto elettriche. Si era parlato anche della possibilità che le vetture del marchio cinese potessero essere costruite in una delle fabbriche europee di Stellantis.

Al riguardo, non troppo tempo fa erano circolate voci che Stellantis potesse decidere di portare la produzione dei modelli Leapmotor all'interno della fabbrica di Mirafiori. Un modo per aumentare il volume produttivo di questo stabilimento su cui oggi ci sono diversi dubbi sul suo futuro. Per il momento, si tratta solo di indiscrezioni visto che non sono arrivate conferme. Il primo modello di Leapmotor ad arrivare in Europa sarà il SUV C10 che disporrà di un singolo motore elettrico con una potenza di 170 kW (231 CV) alimentato da una batteria con celle LFP (litio-ferro-fosfato) con una capacità di 69,9 kWh. In Cina è già disponibile anche in versione con range extender (EREV) che affianca al powertrain elettrico un motore H15R da 1,5 litri da 70 kW e la batteria, a sua volta con chimica LFP con una capacità pari a 28,4 kWh.