Stellantis, a Mirafiori si produrranno i modelli di Leapmotor?

Come aumentare la produzione degli stabilimenti italiani? Secondo Automotive News Europe, Stellantis starebbe valutando la possibilità di portare la produzione dei modelli del marchio cinese Leapmotor nello stabilimento di Mirafiori .

Nelle ultime settimane si è dibattuto molto sul futuro degli stabilimenti di Mirafiori e Pomigliano . All'inizio di febbraio, il CEO di Stellantis, Carlos Tavares , aveva parlato addirittura di futuro a rischio . Dichiarazione che aveva generato non poche polemiche. Pochi giorni fa, invece, il numero uno del Gruppo era tornato sulla questione sottolineando l'importanza di tutti gli stabilimenti in Italia per arrivare a centrare l'obiettivo del milione di auto prodotte all'anno.

150 MILA VETTURE ALL'ANNO

Perché Leapmotor? Ricordiamo che alla fine del mese di ottobre 2023, Stellantis aveva annunciato un investimento di circa 1,5 miliardi di euro per andare ad acquisire circa il 20% del capitale azionario di Leapmotor. L'accordo raggiunto con l'azienda cinese prevede anche la costituzione di una joint venture. L'obiettivo è quello di portare sul mercato europeo i modelli del marchio cinese ma fin da subito si è iniziato a speculare anche di una possibile produzione europea.

Secondo il rapporto, la produzione dei modelli cinesi a Mirafiori potrebbe partire nel 2026 o nel 2027. Si punterebbe ad una produzione annua di 150 mila vetture.

Queste indiscrezioni seguono una dichiarazione di Tavares sulla possibilità di costruire le vetture di Leapmotor in Italia.

Se ne avremo l'opportunità, poiché è economicamente sensato, produrre le auto di Leapmotor in Italia, ovviamente lo faremo.

Il manager portoghese aveva poi aggiunto come il poter portare in Europa i modelli del marchio cinese possa essere una grande risorsa.

Dipende solo dalla nostra competitività in termini di costi e di qualità.

Stellantis ha confermato le dichiarazioni di Tavares ma non ha voluto commentare le indiscrezioni sulla possibile produzione delle auto di Leapmotor a Mirafiori.

Automotive News Europe aggiunge che Stellantis starebbe cercando modi per produrre in modo redditizio i veicoli Leapmotor per l'Europa a Torino. L'aggiunta di 150 mila unità di Leapmotor a Mirafiori aiuterebbe Stellantis a rispettare l'impegno preso con il Governo italiano di aumentare la produzione della casa automobilistica nel Paese a un milione di veicoli entro la fine del decennio.

Non rimane che attendere per capire se davvero Stellantis prenderà questa strada per rilanciare la produzione di Mirafiori.