Carlos Tavares, la libertà di mobilità deve essere protetta dai costi elevati

Per Carlos Tavares, la libertà di mobilità deve essere protetta da costi elevati e decisioni miopi. Si tratta di un tema, quello della libertà di mobilità, molto delicato in un'epoca in cui si dibatte di transizione ecologica e dell'accessibilità dell'auto elettrica. La posizione del CEO di Stellantis è stata espressa all'interno di un videomessaggio inviato all’Osservatorio Sharing Mobility.

Per diventare davvero reale e concreta, la libertà di mobilità deve essere protetta da costi elevati e decisioni miopi. Non ci sarà alcun futuro per le case automobilistiche se rinunciamo al valore fondamentale che rende il nostro lavoro essenziale per la società. E questo valore è la libertà di mobilità individuale.

Secondo Tavares, è fondamentale, per il futuro, avere accesso ad opportunità, persone e servizi, mentre si protegge il modo di vivere dal cambiamento climatico. Un lavoro che deve essere fatto da tutti ed è proprio per questo che Stellantis ha dato vita al "Freedom of Mobility Forum", nel quale si discute delle prospettive future partendo da fatti concreti.

Queste parole potrebbero suonare come un cliché da grande azienda. Ma non lo sono. Sto parlando di persone reali e delle loro vite. Si tratta di continuare ad avere accesso a opportunità, persone e servizi mentre proteggiamo il nostro modo di vivere dal cambiamento climatico. Questa libertà di mobilità dobbiamo costruirla insieme, con una forte collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti, ed è anche in quest'ottica che Stellantis ha dato vita al ‘Freedom of Mobility Forum’, nel quale discutere delle prospettive future partendo da fatti concreti.

Tra i temi discussi all'interno del Freedom of Mobility Forum, c'è quello del problema dell’approvvigionamento di energia che è la base per qualsiasi mobilità urbana pulita del futuro. Tavares ha poi ribadito che senza una rete di ricarica ampia, accessibile e veloce, la maggior parte delle soluzioni elettrificate non apporterà i benefici attesi.