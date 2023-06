Stellantis, dal 2025 produrrà un nuovo SUV elettrico a Rennes

Stellatis sta continuando ad investire nei suoi stabilimenti per preparare le linee produttive all'arrivo dei nuovi modelli elettrici. Il Gruppo automobilistico ha annunciato che investirà 160 milioni di euro per produrre un nuovo SUV elettrico all'interno dello stabilimento di Rennes, in Francia. Questo modello sarà lanciato nel 2025 e poggerà sulla piattaforma STLA Medium. Non ci sono ulteriori informazioni sul nuovo modello. Tuttavia, ricordiamo che questa piattaforma permette di integrare uno o due motori elettrici e di sviluppare vetture con un'autonomia fino a 700 km.

Nello specifico, l'investimento permetterà di effettuare una serie di adeguamenti all'impianto. In particolare, Stellantis andrà a realizzare un'officina per l'assemblaggio di pacchi batteria ed un laboratorio per lo stampaggio a iniezione di materiale plastico. La nuova auto che arriverà nel 2025, nome in codice CR3, succederà all'attuale Citroen C5 Aircross, che offre propulsori a benzina, diesel e ibridi Plug-in.