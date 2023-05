Stellantis investe in Symbio ed entra nella produzione di sistemi Fuel Cell

A seguito dell'acquisizione del 33,3% delle quote azionarie di Symbio, Faurecia e Michelin manterranno ciascuna il 33,3% di quote della società. Non sono stati rivelati i dettagli finanziari dell'intera operazione.

Ricordiamo che Stellantis non si sta muovendo solo nella direzione dell'elettrico puro. Infatti, sta portando avanti anche lo sviluppo della tecnologia Fuel Cell che oggi troviamo su alcuni veicoli commerciali come l'Opel Vivaro-e Hydrogen . Del resto, il piano strategico Dare Forward 2030 prevede l’ampliamento dell’offerta di veicoli a idrogeno ai furgoni di grandi dimensioni a partire dal 2024 in Europa e dal 2025 negli Stati Uniti, oltre allo studio di ulteriori opportunità nel settore dei veicoli pesanti.

L’ingresso di Stellantis tra gli azionisti favorirà lo sviluppo di Symbio in Europa e negli Stati Uniti. Le prime notizie sull'investimento di Stellantis in questa società era arrivate già alla fine dello scorso anno quando il Gruppo automobilistico aveva espresso l'interesse ad acquisire una considerevole quota di Symbio.

Symbio ha pianificato di produrre 50 mila celle a combustibile all’anno entro il 2025, sfruttando la fabbrica di Saint-Fons, in Francia. La produzione, in questo sito, partirà nella seconda metà del 2023. Ricordiamo che nel 2022, questa società aveva presentato il progetto HyMotive che punta a portare la capacità produttiva di sistemi Fuel Cell a 100 mila unità all'anno entro il 2028 presso i suoi impianti in Francia. Progetto che permetterà di andare a creare anche 1.000 nuovi posti di lavoro in questo Paese. Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha commentato: