Stellantis, al Freedom of Mobility Forum si parla di mobilità accessibile

Lasciando ACEA, l'associazione dei costruttori europei di auto, Stellantis aveva annunciato la creazione del "Freedom of Mobility Forum" che con cadenza annuale avrebbe riunito i massimi esperti per "affrontare e risolvere i problemi della mobilità pulita, sicura e conveniente per la società a fronte delle implicazioni del riscaldamento globale".

La casa automobilistica ha annunciato il tema del suo primo dibattito digitale dell'anno che si svolgerà il 29 marzo e avrà una durata di 2 ore. Si parlerà di un argomento molto importante per il settore automotive su cui si discute molto e se cioè in "un mondo decarbonizzato, la mobilità sarà libera e accessibile solo a pochi fortunati".