Il Gruppo Stellantis conferma la volontà di voler investire in Italia annunciando due nuovi progetti che puntano a rafforzare la sua presenza industriale nel nostro Paese. Entrambi i progetti riguardano Mirafiori e, nello specifico, le attività di economia circolare e la produzione di trasmissioni elettriche. Si tratta di iniziative volte a sostenere gli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione del Gruppo e a far progredire la trasformazione della catena del valore dell’elettrificazione globale. Entriamo più nel dettaglio.

I NUOVI PROGETTI

Secondo quanto raccontato, Stellantis ha sottoscritto un nuovo accordo con il suo partner Punch Powertrain per incrementare la produzione di trasmissioni elettrificate a doppia frizione (eDCT) di futura generazione per i veicoli ibridi e Plug-in (PHEV). L'impianto per la produzione delle trasmissioni troverà posto nel complesso di Mirafiori, andando ad integrare l’attuale capacità produttiva di Metz, in Francia. L’avvio della produzione del nuovo sito e-Transmissions Assembly di Mirafiori è previsto per la seconda metà del 2024. A regime, gli impianti di Mirafiori e Metz, in Francia, saranno fornitori di tutti gli stabilimenti produttivi Stellantis in Europa.

Il secondo progetto riguarda, come accennato all'inizio, sempre Mirafiori. Nello specifico, troverà posto un hub per l’Economia Circolare. Questo significa che la fabbrica inizierà ad operare con tre attività progettate per aumentare la sostenibilità produttiva: rigenerazione di componenti, ricondizionamento e smantellamento di veicoli. La business unit Economia Circolare di Stellantis è una delle sette unità organizzative a crescita graduale annunciate nel piano Dare Forward 2030. La sua attività a 360 gradi è basata sulla strategia delle 4R: riparazione, riutilizzo, rigenerazione e riciclo. Come business unit indipendente, punta a generare un fatturato di oltre 2 miliardi di euro nel 2030. Su queste due nuove iniziative, Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha dichiarato: Gli annunci di oggi evidenziano sia il nostro impegno verso l'Italia sia la nostra capacità di prendere decisioni responsabili per anticipare l'imminente cambiamento globale del nostro settore, mentre ci adoperiamo per raggiungere i nostri obiettivi Dare Forward 2030. Sono molto grato a tutti coloro che hanno partecipato alla definizione e all’implementazione di questi piani per diventare un'azienda tecnologica di mobilità sostenibile con l'audace obiettivo di diventare a zero emissioni di carbonio rispetto alla concorrenza.

GLI IMPEGNI VERSO L'ITALIA

A marzo 2022, Stellantis aveva ribadito il suo impegno verso l'Italia. Annunciando questi due nuovi progetti, il Gruppo ha ricordato le iniziative già avviate in favore dell'industria italiana. Per esempio, lo stabilimento di Melfi ospiterà la nuova piattaforma elettrica denominata STLA Medium pensata esclusivamente per realizzare auto elettriche. A Termoli, invece, sarà realizzata una fabbrica per le batterie. Inoltre, Stellantis sta portando avanti la progressiva elettrificazione di tutti gli stabilimenti italiani per la produzione di nuovi modelli elettrici o a basse emissioni. Negli ultimi quattro anni, Stellantis ha investito oltre 5 miliardi di euro nelle attività italiane per la realizzazione di nuovi prodotti e siti produttivi.