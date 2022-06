Stellantis rinnova gli stabilimenti francesi per l'elettrico e l'ibrido

Stellantis sta investendo molto nel suo progetto di elettrificazione. Come parte di questa strategia, il Gruppo automobilistico convertirà alcuni suoi stabilimenti per produrre auto elettriche o i componenti per i modelli a batteria. Al riguardo, arriva la notizia che gli impianti di produzione di Trémery-Metz in Francia rivestiranno un ruolo importante nel programma di elettrificazione del Gruppo.

Stellantis ha comunicato che sono entrate in funzione le linee di produzione dei motori elettrici e delle trasmissioni dedicate ai modelli elettrificati. In questo modo, il Gruppo non solo potrà gestire internamente la produzione dei componenti senza dipendere da partner esterni ma sarà pure in grado di aumentare il controllo della catena del valore dei veicoli elettrificati.