I primi risultati sono incoraggianti, durante la prima settimana il 25% dei dipendenti ha espresso la disponibilità a lavorare all'estero e più di 100 colleghi hanno accettato di lavorare in altri stabilimenti Stellantis in Europa.

Secondo quanto racconta Reuters, citando un comunicato in serbo del Gruppo, Stellantis ha iniziato ad offrire ad una parte dei dipendenti la possibilità di trasferirsi all'estero per prepararsi alla produzione della nuova vettura a batteria. Si tratterebbe, dunque, di un programma di riqualificazione a cui avrebbero già aderito il 25%.

A fine aprile, Stellantis aveva annunciato che produrrà un nuovo modello di auto elettrica in Serbia all'interno della sua fabbrica di Kragujevac dove oggi si costruisce la Fiat 500 L. Oltre all'ammodernamento dell'impianto per prepararlo all'assemblaggio del modello a batteria, il Gruppo automobilistico ha la necessità di formare il personale in vista della produzione del modello elettrico.

In caso contrario, Stellantis starebbe valutando programmi di uscita dall'azienda. In sintesi, chi non accetterà il trasferimento all'estero rischia di dover lasciare l'azienda. Non è chiaro a quanti dei 2.000 dipendenti sia stata posta questa richiesta che, ovviamente, non è piaciuta ai sindacati che hanno evidenziato che è sbagliato costringere i lavoratori a scegliere tra lavorare all'estero e lasciare l'azienda anche se, probabilmente, a condizioni specifiche.

La Serbia ha detto che parteciperà all'investimento con 48 milioni di euro e non è giusto usare quei soldi per licenziare i suoi cittadini o spostarli all'estero.

Stellantis non ha aggiunto nuovi dettagli sul modello elettrico che produrrà in Serbia a partire dal 2024. Al momento dell'annuncio si era tornati a parlare della possibile versione di serie della concept car Centoventi ma si tratta solamente di speculazioni. Da questo punto di vista non si può fare altro che attendere maggiori informazioni da parte del Gruppo automobilistico.