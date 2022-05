In due anni sono nate molte nuove stazioni , eppure non bastano , è un dato oggettivo. Per questo, con Elena, ho cercato di capire quali siano i piani futuri per quella che è stata la prima rete di ricarica ad altissima velocità ( 350 kW ) ad essere nata dopo i Supercharger di Tesla, oggi in fase di apertura sperimentale , ma ancora riservati all'ecosistema delle elettriche americane.

D'altronde non poteva essere altrimenti vista l'azienda per cui lavora, ed è chiaro che, solo se si affrontano quotidianamente le strade italiane con un'elettrica (qui su HDmotori lo abbiamo fatto spesso, verso la Sicilia o verso Monaco ), ci si può rendere conto del miglioramento rispetto al passato e delle criticità ancora presenti .

La situazione odierna è cambiata moltissimo rispetto al 2018, l'anno di avvio dell'esperimento #HDelettrico . Lo sappiamo noi e lo sa benissimo chi viaggia tanto come Elena Airoldi , Junior Country Manager Italia per IONITY, che si muove in giro per il Bel Paese con auto elettriche da diverso tempo.

In Italia mancano i punti di ricarica rapida per le auto elettriche. Facile sentire questa frase, sia da chi non ha mai messo piede su un'auto a batterie, sia da chi la usa regolarmente ogni giorno.

FASE 2: 1000 STAZIONI PER 7000 PUNTI DI RICARICA

Successivamente e/o parallelamente, a seconda dei casi, si procederà con l'aumento del numero di stalli per ogni stazione o per l'implementazione di più punti di ricarica nelle stazioni di nuova realizzazione. Affi ne è un esempio e permetterà di ricaricare 18 auto in contemporanea in una zona nelle immediate vicinanze dell'uscita autostradale e con un tetto fotovoltaico per fare ombra e generare energia.

Per questo si parla di 7.000 punti di ricarica rapida che significano necessariamente ampliare il numero di stalli presenti in ogni stazione. Oggi IONITY ha un formato standard fatto di 4 punti di ricarica contemporanea che possono arrivare a 6 grazie alla predisposizione in termini di dimensionamento. L'upgrade da 4 a 6 stalli è già in corso , e partirà dalle stazioni più frequentate.

Facciamo subito chiarezza: una stazione di ricarica, oggi sono più di 400 , è un luogo adibito a far fare scorpacciate di elettroni alle auto elettriche. L'obiettivo di raggiungere 1.000 stazioni in Europa , quindi, non si traduce nella disponibilità di carica contemporanea per sole 1.000 vetture a batterie.

UNA RISPOSTA A CHI NON HA IL BOX

Se da un lato abbiamo un piano di infrastrutturazione che prevede molte aperture lungo le arterie principali, quelle per il traffico autostradale, dall'altro IONITY conferma che la ricarica rapida non deve essere un'esclusiva per chi viaggia. L'obiettivo è infatti individuare una serie di hub tattici al servizio delle città, proprio per rispondere all'esigenza di chi non può ricaricare in un box privato o non ha una colonnina comoda, sia essa pubblica o nel luogo di lavoro.

L'idea è quella di creare una stazione di servizio evoluta, magari con dei servizi annessi, ad alto flusso di veicoli perché IONITY serve clienti che, con tecnologie già oggi disponibili, non trascorreranno più di 15/20 minuti per ricaricare. Creare quindi un hub con diversi stalli per un ricambio rapido dei mezzi in ricarica è la soluzione, secondo l'azienda, per le medie e grandi città fatte di condomini senza parcheggi e garage di proprietà.