Il settore dei taxi volanti si sta dimostrando sempre più dinamico. Di recente abbiamo visto i diversi progetti che stanno nascendo in Italia per la realizzazione delle infrastrutture necessarie al loro utilizzo. Ricordiamo che parliamo di eVTOL, cioè di velivoli elettrici a decollo ed atterraggio verticale pensati per voli a corto raggio, come, per esempio, i collegamenti tra i centri delle grandi città con gli aeroporti.

Allo sviluppo di questi velivoli stanno lavorando diverse aziende che stanno iniziando a testarli in vista di un debutto commerciale nel corso dei prossimi anni. Al riguardo, Blade Air Mobility e BETA Technologies hanno annunciato di aver completato con successo un test di volo del loro ALIA-250 EVA presso l'aeroporto della contea di Westchester a White Plains, New York. Si è trattato del primo volo di questo eVTOL nell'area metropolitana di New York.

Per le due aziende, questo test di volo completato con successo rappresenta un passo molto importante per poter lanciare sul mercato il loro eVTOL nel corso dei prossimi anni. L'obiettivo di Blade Air Mobility e BETA Technologies è quello di arrivare a costruire una ventina di questi velivoli per andare a coprire le rotte più trafficate degli Stati Uniti. Inoltre, le aziende lavoreranno anche per realizzare le infrastrutture necessarie per poter rendere operativi i loro eVTOL.