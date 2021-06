Helbiz, partner di micromobilità green di MiMo: due corse gratuite per i visitatori

Tra pochi giorni aprirà i battenti l' edizione 2021 del MiMo (Milano Monza Motor Show). Si tratta di un appuntamento molto atteso da parte degli appassionati del mondo dei motori che si svolgerà con un format particolare per rispettare le norme di sicurezza in ambito sanitario. Helbiz ha annunciato che sarà partner di micromobilità green di MiMo.

DUE CORSE GRATUITE PER I VISITATORI

Nei quattro giorni dell'evento che, si ricorda, prenderà il via il 10 giugno e terminerà il 13 giugno, Helbiz offrirà due corse gratuite ai visitatori sui monopattini elettrici per muoversi tra le vie delle due città. Questa possibilità, però, è riservata solo a tutti i nuovi utenti che si registreranno per la prima volta sull'app del servizio. Per godere dei due sblocchi gratuiti basterà inserire il codice "MIMO21" all'interno dell'apposito campo nell'applicazione.

Chi volesse, invece, effettuare un test drive gratuito sui mezzi elettrici di Helbiz lo potrà fare presentandosi presso l'hot spot allestito dall’azienda in Piazza Castello, a Milano. Grazie all'accordo tra MiMo e Helbiz, lo staff della manifestazione potrà muoversi utilizzando i monopattini elettrici. L’obiettivo di Helbiz è quello di facilitare gli spostamenti fra i vari luoghi dell'evento motoristico.

Per chi intende recarsi al Milano Monza Motor Show, si tratta di un'opportunità interessante per muoversi più rapidamente all'interno delle vie delle città. Si ricorda che il format dell'evento prevede l'esposizione dei modelli di auto e moto per le strade del centro di Milano. Ogni pedana disporrà di un QR Code che permetterà agli interessati di accedere alla pagina riservata a ogni modello, con schede tecniche, immagini, video e link al sito ufficiale, al configuratore e alle pagine dedicate per richiedere una prova su strada.

MiMo 2021 prevede anche alcuni eventi in pista, all’Autodromo di Monza, a partire da venerdì 11 giugno con la Journalist Parade.